ИУ12 Технологии искусственного интеллекта

О кафедре

Кафедра готовит специалистов в области разработки технологий искусственного интеллекта и их практического применения в киберфизических системах для различных областей: промышленность, телеком, здравоохранение, государство и др. Студенты кафедры уже на этапе обучения подключаются к выполнению самых актуальных и передовых научных исследований и практических работ, ведущихся в МГТУ и на предприятиях партнерах.