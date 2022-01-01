ИУ12 Технологии искусственного интеллекта
Создание новых отечественных технологий искусственного интеллекта для киберфизических систем различного назначения
О кафедре
Кафедра готовит специалистов в области разработки технологий искусственного интеллекта и их практического применения в киберфизических системах для различных областей: промышленность, телеком, здравоохранение, государство и др. Студенты кафедры уже на этапе обучения подключаются к выполнению самых актуальных и передовых научных исследований и практических работ, ведущихся в МГТУ и на предприятиях партнерах.
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10:00-17:00 пн-пт
АДРЕС
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< 1 minute
Специальные курсы
Руководство
Практика и будущая карьера
Студенты и выпускники кафедры востребованы на различных предприятиях авиакосмической промышленности, таких как ПАО РКК «Энергия» имени С.П. Королева, предприятия концерна «Алмаз-Антей» и НПО «Алмаз» имени А.А. Расплетина, ВПК «НПО Машиностроения», ФГУП ЦЭНКИ, НПО им. С.А. Лавочкина, АО Российские космические системы, РСК «МиГ», ПАО Туполев, ОКБ Сухой и многих других. Также студенты устраиваются в IT-компании, включая «Яндекс», Сбер, Mail.Ru Group и т.д.
Компании, в которых работают выпускники