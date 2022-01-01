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    ИУ12 Технологии искусственного интеллекта

    Создание новых отечественных технологий искусственного интеллекта для киберфизических систем различного назначения

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    О кафедре

    Кафедра готовит специалистов в области разработки технологий искусственного интеллекта и их практического применения в киберфизических системах для различных областей: промышленность, телеком, здравоохранение, государство и др. Студенты кафедры уже на этапе обучения подключаются к выполнению самых актуальных и передовых научных исследований и практических работ, ведущихся в МГТУ и на предприятиях партнерах.

    Контактные данные

    Номер телефона

    -

    e-mail

    iu12@bmstu.ru

    Время работы

    10:00-17:00 пн-пт

    АДРЕС

    -

    < 1 minute

    Специальные курсы
    Распределенные высоконагруженные вычислительные системы
    Цифровая обработка сигналов
    Проектирование интеллектуальных систем
    Управление проектами киберфизических систем
    Технологии глубокого машинного обучения
    Облачные технологии
    Представление знаний в киберфизических системах
    Проектирование интеллектуальных интерфейсов
    Проектирование и разработка киберфизических систем
    Системы хранения и обработки потоков данных
    Распределенные базы данных
    Технологии DevOps
    Руководство
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    Масленников Андрей Леонидович

    ИУ12 | Технологии искусственного интеллекта
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    Нелюб Владимир Александрович

    ДоцентИУ12 | Технологии искусственного интеллекта
    Практика и будущая карьера

    Студенты и выпускники кафедры востребованы на различных предприятиях авиакосмической промышленности, таких как ПАО РКК «Энергия» имени С.П. Королева, предприятия концерна «Алмаз-Антей» и НПО «Алмаз» имени А.А. Расплетина, ВПК «НПО Машиностроения», ФГУП ЦЭНКИ, НПО им. С.А. Лавочкина, АО Российские космические системы, РСК «МиГ», ПАО Туполев, ОКБ Сухой и многих других. Также студенты устраиваются в IT-компании, включая «Яндекс», Сбер, Mail.Ru Group и т.д.

    Компании, в которых работают выпускники

    Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН
    ПАО «Концерн Алмаз-Антей»
    Ростелеком
    Федеральное автономное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (ФАУ ГосНИИАС)
    Государственная корпорация «Ростех»
    Госкорпорация «Росатом»
    «Ланит»
    АО ЦНИИ «Электроника»
    АО «ЭР-Телеком Холдинг»